En Uygun Tiny House Modelleri
Doğada veya deniz kenarında sınırlamalara bağlı kalmadan özgürlüğünüzü hissedin. Kaliteli işçilik ile üretilen Tiny House ile kendinizi daima evinizde hissedeceksiniz. Tüm tiny house modellerimizi, tamamen sürdürülebilir yapı malzemeleri İle üretiyoruz. Hiçbir canlının zarar görmemesine ve hiçbir zararlı atık oluşmamasına özen gösteriyoruz.Tiny house sahibi olmak için pek çok sebebiniz olabilir. İster daha sade bir yaşam için, ister tasarruf yapmak için, isterse de haftasonu için daha özgür bir inziva için olsun, biraz yaratıcılık, biraz inanç ve doğru bir ekiple bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Çevre Dostu
Tiny house üretiminde kullandığımız malzemeler geri dönüşüm ile yeniden kullanılabilir ürünlerdir.
Hızlı Teslimat
Hızlı teslimat ile siparişiniz metrekaresine bağlı olarak 35 ile 55 gün arasında teslim.
Garantili Tiny House Evler
Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantisi altındadır. Üretimden kaynaklı tüm sorunlarda parça temini ücretsizdir.
Türkiye’den Dünyaya
Tiny house firmamız, 20’den fazla ülkeye tiny house ev modelleri ihraç etmektedir.
Firmamız Hakkında
Yurtiçi ve yurt dışında bir çok projelendirme, imalat ve montaj işleri konularında birçok proje tamamlamıştır. Tiny house imalatını ürün yelpazesine katmış, endüstriyel yapıların, ticarethane ve konutların çelik yapı inşa isleri üzerine uzmanlaşmıştır. Tamamladığımız projeler ile kalite standartımızı arttırdık.
4 Mevsim Kullanım
Özel izolasyon ve sıcak, soğuk donanımı ile yaz, kış kullanım imkanı sunuyor.
Minimal Ev Konforu
Evinizdeki konforu minimize ederek keyfli yaşam alanları sunuyoruz.
Kişiye Özel Detaylar
Doğa ile iç içe yaşamak isteyip, konforu elden bırakamayanlar için alternatif düzenleme imkanı.
Yenilenebilir Enerji
Güneş panelleri ile kendi elektriğinizi üretin, istediğiniz yerde konaklayın.
Blog Yazıları
Tiny house firması olarak, hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için yola çıktık. Tasarımından, bütçelendirilmesine ve ardından imalatına kadar geçen tüm süreci sizin ihtiyaçlarınız ve farklı bütçelerde farklı yapı malzemeleri ile gerçekleştirmek için ekibimiz zevkle çalışıyor.
Kişiselleştirilmiş Tasarım İmkanı Var Mı?
Kişiselleştirilmiş tasarım imkanı var mı? Teknolojik olanaklara sahip ve doğa dostu üretim özellikleri taşıyan tiny house ev modellerini kişiselleştirilmiş olarak kullanmak mümkün mü? Kişiselleştirilmiş tasarım imkanı var mı, gibi merak[…]Read more
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